Mercato - Juventus : Gianluigi Buffon fait le point sur son avenir !

Publié le 25 février 2021 à 10h20 par La rédaction

À 43 ans, Gianluigi Buffon ne semble pas affecté par le poids des années, ou alors que très peu. À tel point que le portier de la Juventus ne semble pas prêt à s'arrêter.