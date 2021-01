Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Juventus : Cristiano Ronaldo prêt à claquer la porte ?

Publié le 13 janvier 2021 à 19h00 par A.C.

Sous contrat avec la Juventus jusqu’en juin 2022, Cristiano Ronaldo pourrait prendre une décision importante à la fin de la saison.

En Italie, Cristiano Ronaldo continue d’écrire sa légende. Actuel meilleur buteur de Serie A, avec 15 réalisations en 13 matchs, le Portugais porte une Juventus en complète révolution. Après des accrocs avec Maurizio Sarri, le quintuple Ballon d’Or semble s’entendre avec Andrea Pirlo, qui lui laisse une grande liberté sur le terrain. En dehors, Cristiano Ronaldo serait heureux à Turin, comme tout sa famille. Pourtant, son salaire pèse lourd sur les caisses bianconeri . Près de 31M€ net par an, une véritable fortune après la crise sanitaire qui a mis à mal l’ensemble des clubs européens. Ainsi, un possible départ a été évoqué, avec Cristiano Ronaldo qui est lié à la Juve jusqu’en juin 2022.

Cristiano Ronaldo fera un point à la fin de la saison