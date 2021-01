Foot - Juventus

Juventus : Covid, Juve... Cristiano Ronaldo lâche ses vérités !

Publié le 10 janvier 2021 à 20h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 10 janvier 2021 à 20h32

Alors que la saison 2020/2021 de la Juventus n’est pas un long fleuve tranquille, Cristiano Ronaldo a malgré tout confié être persuadé que la suite de cet exercice sera couronné de succès, avant de se confier sur sa tristesse d’évoluer depuis plusieurs mois dans des stades vides à cause de la pandémie de Covid-19.

Du haut de ses 35 ans, Cristiano Ronaldo continue de performer du côté de la Juventus. Le Portugais qui soufflera ses 36 bougies en février prochain est en effet l’un des principaux leaders de l’équipe entrainée par Andrea Pirlo, et ce au milieu d’une saison loin d’être aisée pour les Bianconeri . Et pour cause, si le club piémontais redresse la barre depuis quelques matchs, il n’occupe actuellement que la sixième position du classement de Serie A avant d’affronter Sassuolo ce dimanche soir. Un succès contre les hommes entrainés par Roberto De Zerbi permettrait néanmoins à la Vieille Dame de remonter à la quatrième place du championnat, avec 7 unités de retard sur le leader qu’est l’AC Milan, mais qui a disputé une rencontre de plus. Ainsi, ce dimanche soir, la Juventus aura grandement besoin de Cristiano Ronaldo, déjà auteur de 14 réalisations en 12 parties de Serie A disputée.

« Nous sommes très, très confiant pour l’avenir »

Seulement voilà, celui qui ne cesse d’empiler les buts malgré les années qui passent ne considère pas que le succès de la Juventus repose intégralement sur ses épaules. En effet, le quintuple lauréat du Ballon d’Or estime que les champions en titre de Serie A possèdent un effectif extrêmement qualitatif. De plus, en dépit du fait qu’il s’agisse d’une saison difficile, Cristiano Ronaldo constate que le rajeunissement de l’effectif de la Juventus opéré l'été dernier par Fabio Paratici commence à porter ses fruits petit à petit. « Ça va être difficile comme saison. Mais nous avons une bonne équipe, jeune. Nos avons un entraîneur fantastique. Nous sommes très, très confiants pour l’avenir. On ne sait pas ce qui va se passer, nous devons penser à notre groupe, mais je pense que ça ira. Notre équipe est meilleure, on fait beaucoup de progrès. Les jeunes sont encore meilleurs qu’avant, donc je suis confiant. De mon point de vue, l’avenir s’annonce très bien. Je suis content avec ça », a expliqué Cristiano Ronaldo dans un entretien diffusé par le Canal Football Club ce dimanche.

« Je n’aime pas jouer dans les stades vides, sans supporters »