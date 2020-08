Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Juventus : Crisitano Ronaldo n'imitera pas Lionel Messi cet été !

Publié le 28 août 2020 à 3h30 par A.M.

Longtemps annoncé sur le départ de la Juventus, Cristiano Ronaldo a annoncé qu'il resterait bien au sein du club de la Vieille Dame cette saison.

Le deux grandes stars du football international ont connu une saison délicate. Lionel Messi, humilié avec le FC Barcelone contre le Bayern Munich (2-8), a ainsi décidé de quitté le club catalan cet été. Éliminé dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions avec la Juventus contre l'OL, Cristiano Ronaldo aurait également songé à un départ, deux ans après son arrivée au sein du club turinois. Malgré tout, le Portugais a rapidement mis fin aux rumeurs, assurant qu'il ne bougerait pas.

Cristiano Ronaldo ne bougera pas