Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Juventus : Cet indice sur l’avenir de Cristiano Ronaldo !

Publié le 9 mai 2020 à 8h30 par A.C.

Régulièrement annoncé sur le départ à la Juventus, Cristiano Ronaldo semble avoir les idées claires au sujet de son avenir.

Avant la crise sanitaire du COVID-19, plusieurs sources annonçaient un possible départ de Cristiano Ronaldo, notamment pour un retour au Real Madrid. Les spéculations sont devenues encore plus fortes ces dernières semaines, puisque la Juventus n’aurait plus les fonds nécessaires pour supporter le salaire du quintuple Ballon d’Or, suite aux répercussions de cette crise. Fabio Paratici a toutefois rapidement balayé ces rumeurs. « Cristiano est un joueur différent des autres. C’est une marque qui apporte une augmentation exponentielle des revenus » a récemment confié le directeur sportif de la Juve, au micro de Sky Sport . « C’est une marque qui marche toute seule dans le club. Pour les autres joueurs, cependant, la baisse de salaire compliquerait la situation ».

« Cristiano Ronaldo est très heureux de son expérience en Italie »