Foot - Mercato - Juventus

Mercato : Antonio Conte recalé par la Juventus ?

Publié le 19 juillet 2020 à 13h10 par La rédaction

En difficulté ces dernières semaines à la Juventus, Maurizio Sarri pourrait voir son avenir être menacé. D'ailleurs, au sujet d'un possible changement d'entraîneur, Andrea Agnelli aurait pris une grosse décision. .