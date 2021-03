Foot - Mercato

Mercato : Jürgen Klopp futur sélectionneur de l’Allemagne ? Il répond !

Publié le 9 mars 2021 à 15h09 par La rédaction mis à jour le 9 mars 2021 à 15h10

Pressenti pour succéder à Joachim Löw cet été à la tête de la Mannschaft, Jürgen Klopp ne risque pas de prendre les rênes de l’équipe nationale allemande de sitôt à en croire ses propos.