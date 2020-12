Foot - Mercato

Mercato : Javier Pastore au bras de fer avec l’AS Rome ?

Publié le 28 décembre 2020 à 14h10 par G.d.S.S.

Poussé vers la sortie par la direction de l’AS Rome qui souhaite économiser son salaire, Javier Pastore refuserait de résilier son contrat avec le club italien.