Mercato : «J'ai un ADN marseillais» : Pour l'OM, il recale le PSG !

Thomas Bourseau

Le PSG a été fondé en 1970 et, par la suite, est rapidement devenu l'ennemi juré de l'OM dans le paysage du football français. Lorsqu'il fut joueur de l'Olympique de Marseille, Fabrizio Ravanelli a goûté à la ferveur spéciale des Classiques contre le Paris Saint-Germain. De quoi l'empêcher de travailler un jour pour le club parisien.

L'Olympique de Marseille a compté en ses rangs Fabrizio Ravanelli pendant trois saisons à la fin des années 90. Le buteur italien y a inscrit 31 buts au Vélodrome et sur les pelouses de Ligue 1. De quoi le vacciner et de faire couler le sang de l'OM dans ses veines.

«Le PSG ? Difficile à imaginer car dans mon cœur, il n’y a que Marseille»

Conseiller institutionnel de l'OM depuis la dernière intersaison, Fabrizio Ravanelli s'est confié à la Tribune du Dimanche sur ses fonctions au sein du club phocéen. Se pourrait-il qu'il accepte de changer d'allégeance en offrant ses services à l'ennemi historique qu'est le PSG ? La réponse est claire. « Difficile à imaginer car dans mon cœur, il n’y a que Marseille. La vie est parfois étrange mais j’ai un ADN marseillais ».

«Aujourd’hui, je suis dirigeant, c’est un rêve»

Et qu'en est-il de ses aspirations à l'Olympique de Marseille ? Fabrizio Ravanelli a calmé les ardeurs de tout le monde. « Le poste de président ? Non je n’ai pas l’ambition de prendre la place d’un autre. J’essaie seulement de partager ma passion, mon expérience du club et mon professionnalisme. J’ai été joueur de l’OM, puis j’en suis devenu supporter. Aujourd’hui, je suis dirigeant, c’est un rêve ».