Mercato : Jackpot de 118M€ pour le RC Lens

Benjamin Labrousse

Auteur d’une saison remarquable en 2022-2023, le RC Lens a forcément connu de lourdes pertes sur le mercato estival. Si Loïs Openda ou encore Seko Fofana ont tous deux quittés le navire sang et or, le club lensois n’avait néanmoins jamais connu une aussi bonne santé financière, et disposerait d’un budget total de 118M€.

Après avoir surpris tout un pays en finissant à seulement un petit point du PSG lors du dernier exercice de Ligue 1, le RC Lens se sait désormais attendu au tournant. Si la saison à venir risque d’être intense, les Sang et Or ont connus plusieurs départs de taille, mais qui ont néanmoins assurés une belle santé financière à la direction lensoise.

Lens a gagné 74M€ grâce aux départs de certains joueurs

Comme le rapporte l’Équipe , les départs combinés de Loïs Openda et de Seko Fofana, mais également celui de Jean Onana, ont rapporté 74M€ au RC Lens. Somme à laquelle vient s’ajouter les 26M€ reçus par Lens grâce aux droits TV issus de la 2ème place obtenue en Ligue 1.

Lens pourrait totaliser un budget de 118M€