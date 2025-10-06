Mercato : Jackpot au PSG, Riolo annonce une coup surréaliste !

Amadou Diawara

Lors de l'été 2023, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi s'est attaché les services de Gonçalo Ramos. Si le club de la capitale a déboursé près de 85M€ au total pour recruter son buteur portugais, il n'est qu'un joker de luxe aujourd'hui. D'après Daniel Riolo, le PSG peut se vanter de pouvoir s'offrir des joueurs de compléments à ce prix-là.

Très performant sous les couleurs de Benfica, Gonçalo Ramos a tapé dans l'oeil de la direction du PSG. A tel point que l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi a déboursé environ 85M€ au total pour le recruter.

Ramos n'est qu'un joker au PSG Lors de l'été 2023, le PSG et Benfica ont conclu le prêt avec option d'achat de Gonçalo Ramos. Alors que l'écurie rouge et bleu a levé la clause du buteur portugais, Daniel Riolo s'est prononcé sur le statut actuel du joueur. Comme l'a souligné le journaliste de RMC Sport, le PSG s'est payé le luxe d'avoir un joker à 85M€.