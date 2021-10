Foot - Mercato - Inter Milan

Mercato - Inter Milan : L'énorme mise au point du clan Eriksen sur son avenir !

Publié le 30 octobre 2021 à 21h50 par La rédaction

Agent de Christian Eriksen, Martin Schoots a réagi au communiqué publié par l'Inter et a commenté l'avenir du milieu de terrain danois.