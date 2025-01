Mercato : Incroyable, le PSG les recale tous pour Kvaratskhelia !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le gros coup du mercato hivernal est désormais officiel au PSG. En effet, le club de la capitale a annoncé la signature de Khvicha Kvaratskhelia. L’ailier géorgien a été recruté pour 70M€ en provenance de Naples. Intéressé de longue date, le club de la capitale a enfin mis la main dessus. Et Kvara était visiblement la priorité du PSG, qui n’a pas hésité à recaler d’autres profils pour arriver à ses fins.

Ça y est, Khvicha Kvaratskhelia est désormais un joueur du PSG. En effet, vendredi, le club de la capitale a officialisé l’arrivée du Géorgien en provenance de Naples. « C’est un rêve d’être ici. On m’a dit énormément de choses très positives à propos du Paris Saint-Germain. Je ressens une immense fierté en rejoignant ce grand club et j’ai vraiment hâte de porter mes nouvelles couleurs », s’est réjouit le néo-Parisien après avoir paraphé son contrat le liant désormais jusqu’en 2029 avec le PSG.

Le PSG dit non à Rashford !

Le PSG a donc enfin mis la main sur Khvicha Kvaratskhelia. Cela faisait maintenant plusieurs mois que le club de la capitale voulait s'offrir les services du Géorgien. Et visiblement, il n'y avait que Kvara qui comptait aux yeux des Parisiens. En effet, selon les informations de ESPN, dans l’espoir de s’offrir l’ex-joueur de Naples, le PSG aurait refusé de nombreux joueurs. A commencer par Marcus Rashford. Le joueur de Manchester United aurait été offert il y a quelques semaines, mais la réponse aurait alors été négative.

Adeyemi, Sancho et Leao aussi refoulés !

Et Marcus Rashford n’aurait pas été le seul à avoir été recalé par le PSG. On pourrait également en dire de même pour Karim Adeyemi. Alors qu’une opportunité se serait présenté avec le joueur du Borussia Dortmund, celle-ci a finalement été écartée. Et à cette liste, on pourrait également ajouter Jadon Sancho et Rafael Leao. Ces derniers mois, le PSG aurait pu recruter l’Anglais ou le Portugais, mais visiblement, Luis Enrique ne voulait que Khvicha Kvaratskhelia et il l’a désormais.