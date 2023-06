Mercato : Ils se font la guerre pour Neymar, le PSG va adorer

Thomas Bourseau

Désireux de se séparer de Neymar depuis sa nomination en tant que conseiller football du PSG l’été dernier, Luis Campos pourrait bien voir Chelsea lui exaucer son souhait. D’ailleurs, les Blues ne seraient pas seuls à s’intéresser au Brésilien en Angleterre. D’autant plus que Neymar a avoué avoir un faible pour la Premier League. Le PSG peut saliver.

Entre Neymar et le PSG, il se pourrait bien que l’histoire se termine cet été, soit six ans après son arrivée et quatre ans avant l’expiration de son contrat. En effet, à en croire les informations de la presse espagnole, plus spécialement SPORT , le Brésilien aurait proposé ses services au FC Barcelone. Et pour revenir au club où il a soulevé la seule Ligue des champions de sa carrière en 2015, Neymar serait même prêt à drastiquement baisser son salaire.

Chelsea sort le grand jeu pour Neymar, le rendez-vous est pris

En parallèle, Neymar fait tourner la tête de Chelsea. Le10sport.com vous confiait le 6 juin que les Blues ont concrètement approché le PSG afin de prendre la température pour une éventuelle opération estivale. Le PSG est prêt à laisser partir Neymar à un bon prix afin d’alléger sa masse salariale. Selon The Daily Mirror , le co-propriétaire Todd Boehly semble avoir à coeur de recruter Neymar cet été et s’est déjà déplacé à Paris en février pour en discuter avec le PSG. Future star des Blues ? Ce serait le projet de Chelsea.

Neymar a la cote en Angleterre, il avait déjà déclaré sa flamme