Mercato : Il veut s’en aller, c’est la panique à l’OM !

Alexis Brunet

Les derniers jours du mercato vont être très animés à l’OM. Le club phocéen compte se séparer d’Adrien Rabiot et son remplaçant serait d’ailleurs déjà trouvé. En effet, le club phocéen aurait fait de Dani Ceballos sa priorité et cela tombe bien, il souhaiterait quitter le Real Madrid. Toutefois, Marseille ne serait pas la seule formation à être sur le coup.

L’OM sera à coup sûr l’un des agitateurs de cette fin de mercato. Le club phocéen souhaite boucler encore de nombreux transferts, dont le départ d’Adrien Rabiot. Le Français est poussé vers la sortie par Marseile, suite à sa bagarre avec Jonathan Rowe dans le vestiaire après la défaite contre Rennes (1-0).

L’OM piste Ceballos Vu l’importance qu’avait Adrien Rabiot à l’OM, Pablo Longoria est donc dans l’obligation de lui trouver un remplaçant avant la fin du mercato. D’après les journalistes Fabrizio Romano et Matteo Moretto, le club phocéen aurait trouvé le successeur du Français en Espagne. En effet, Marseille aurait des vues sur le joueur du Real Madrid, Dani Ceballos.