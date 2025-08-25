Mercato : Il veut s’en aller, c’est la panique à l’OM !

Les derniers jours du mercato vont être très animés à l’OM. Le club phocéen compte se séparer d’Adrien Rabiot et son remplaçant serait d’ailleurs déjà trouvé. En effet, le club phocéen aurait fait de Dani Ceballos sa priorité et cela tombe bien, il souhaiterait quitter le Real Madrid. Toutefois, Marseille ne serait pas la seule formation à être sur le coup.
L’OM sera à coup sûr l’un des agitateurs de cette fin de mercato. Le club phocéen souhaite boucler encore de nombreux transferts, dont le départ d’Adrien Rabiot. Le Français est poussé vers la sortie par Marseile, suite à sa bagarre avec Jonathan Rowe dans le vestiaire après la défaite contre Rennes (1-0).
L’OM piste Ceballos
Vu l’importance qu’avait Adrien Rabiot à l’OM, Pablo Longoria est donc dans l’obligation de lui trouver un remplaçant avant la fin du mercato. D’après les journalistes Fabrizio Romano et Matteo Moretto, le club phocéen aurait trouvé le successeur du Français en Espagne. En effet, Marseille aurait des vues sur le joueur du Real Madrid, Dani Ceballos.
L’OM n’est pas le seul sur le dossier
Barré par la concurrence au Real Madrid, Dani Ceballos souhaiterait se trouver un nouveau challenge. Il a d’ailleurs publié une story sur Instagram avec la légende : "The last dance" (la dernière danse), ce qui laisse clairement penser qu’un départ est proche pour l’Espagnol. D’après les informations d’AS, l’OM ne serait toutefois pas le seul sur le dossier, car plusieurs formations qui disputent la Ligue des champions l’ont contacté. Pablo Longoria va donc devoir se montrer très persuasif.