Mercato : Il va planter le PSG une seconde fois ?

En fin de contrat avec la Juventus Turin, Adrien Rabiot est annoncé tout proche d’un retour au PSG avec qui il serait en négociations avancées depuis maintenant plusieurs semaines. Mais dans une interview accordée à la presse italienne, le milieu de terrain de l’équipe de France ouvert la porte à une prolongation de dernière minute à la Juve.

Adrien Rabiot et le PSG, l’histoire peut-elle vraiment repartir de plus belle la saison prochaine ? Média Foot révélait récemment que le milieu de terrain de 27 ans, dont le contrat arrivera à expiration en juin prochain avec la Juventus Turin, serait de plus en plus proche d’un retour au sein de son club formateur. Ce dossier était même évoqué comme étant « très chaud » pour le PSG.

Rabiot-PSG, un divorce compliqué

Pourtant, l’histoire d’amour entre Adrien Rabiot et le PSG s’était relativement mal terminée lorsque l’international français avait claqué la porte en 2019 après avoir refusé de multiples prolongations de contrat. Rabiot avait alors été écarté de l’équipe première, et son éventuel retour dans la capitale s’apparente donc à une surprise de la part du PSG. Mais nous n’en sommes pas là…

« Je me sens bien à Turin »