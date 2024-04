Mercato : Il snobe le PSG et vit un rêve

Amadou Diawara

Nasser Al-Khelaïfi l'a laissé clairement entendre, il aurait aimé attirer Jude Bellingham vers le PSG. Toutefois, le crack anglais de 20 ans a préféré rejoindre le Real Madrid lors du dernier mercato estival. Interrogé après la qualification du club merengue en demi-finale de la Ligue des Champions, Jude Bellingham a affirmé qu'il vivait un rêve à la Maison-Blanche.

Nasser Al-Khelaïfi est un grand fan de Jude Bellingham. En effet, le président du PSG n'a pas caché son désir de boucler la signature de l'international anglais. Cependant, Jude Bellingham a préféré snober le club de la capitale pour migrer vers le Real Madrid lors du dernier mercato estival. Et il ne regrette pas du tout son choix.

Bellingham est comme dans un rêve au Real

« La victoire contre Manchester City aux tirs au but ? C’est un soulagement. On s’investit tellement dans le match. J’ai déjà joué contre City et ils vous enlèvent le ballon. À la fin, je ne tenais plus en place. C’est très difficile. Ils ne cessent d’avoir le ballon et de vous faire bouger. La plupart des équipes s’effondrent lorsque City les domine, mais nous avons très bien résisté. Je ne pourrais jamais rêver de la façon dont cela a commencé (son aventure au Real Madrid), juste le sentiment que l’on ressent en jouant pour le club, le fait de pouvoir mettre cet emblème sur sa poitrine. J’espère que ça va continuer. J’espère qu’il y aura d’autres soirées comme celle-ci » , s'est enflammé Jude Bellingham après la qualification du Real Madrid pour les demi-finales de la Ligue des Champions.

«C’est la première fois qu’il me voit jouer pour Madrid»