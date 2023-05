Mercato : Il s’annonce à l’OM la saison prochaine !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par l’OM l’été dernier, Jonathan Clauss vit une saison en demi-teinte avec le club phocéen, et il a même été question d’un départ pour le latéral droit de 30 ans. Mais ces dernières heures, Clauss a multiplié les sorties médiatiques pour affirmer qu’il resterait à l’OM la saison prochaine.

L’été dernier, l’OM n’avait pas hésité à mettre 8M€ sur la table pour déloger Jonathan Clauss du RC Lens. Un nouveau cap dans la carrière de l’international français, âgé de 30 ans, et pourtant la saison ne s’est pas forcément pas déroulée comme il le souhaitait. Pas toujours titulaire dans l’esprit d’Igor Tudor, Clauss s’était même retrouvé courtisé par l’Atlético de Madrid l’hiver dernier qui souhaitait l’attirer en prêt, mais l’OM avait refusé de le laisser filer. Et le latéral droit a les idées claires pour son avenir.

« Pas envie de partir »

Interrogé sur Europe 1 mercredi, Jonathan Clauss a fait une annonce ferme sur son avenir à l’OM : « Je n’ai pas envie de partir cet été. J'en ai discuté avec tout le monde. Il n'y a pas de raison que je parte. À moins de quelque chose d'extraordinaire, je serai là cet été », indique le défenseur, sous contrat jusqu’en 2025 avec l’OM.

« Je me vois rester »