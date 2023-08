Mercato : Il règle encore ses comptes avec le PSG

Thomas Bourseau

Le temps de deux saisons, Lionel Messi a été un joueur du PSG. Et force est de constater au vu de ses multiples commentaires envers le club parisien ces derniers temps, que Messi n’a pas digéré certains aspects de son aventure à Paris. L’Argentin en a remis une couche.

Le PSG et Lionel Messi ne se sont pas quittés de la meilleure des manières. Juste avant son départ en tant qu’agent libre pour l’Inter Miami en juin dernier, l’Argentin avait été mis à pied pendant un peu plus d’une semaine en raison d’un voyage non autorisé par le Paris Saint-Germain du joueur en Arabie saoudite début mai. Dans le cadre de son arrivée au sein de la franchise floridienne de Major League Soccer, Messi avait avoué ne pas avoir été heureux au PSG pendant les deux saisons qu’il y a effectué.

Messi compare Miami à Barcelone

Pour Apple TV, Lionel Messi a une nouvelle fois chargé le PSG pour son passage malheureux à Paris. « L’Inter Miami ? C'était une décision familiale. Nous avons traversé deux années difficiles. La vérité, c'est que nous n'étions pas bien. C'était très difficile pour toute la famille. Venir aux États-Unis c'était un peu comme revenir à ce que nous étions à Barcelone, profiter de la vie de tous les jours. C'était pour les enfants, pour que la famille aille bien. C’est le bon endroit. Mon bonheur a toujours été de jouer au football et de pouvoir m'amuser avec ce que j'aimais quand j'étais enfant et avec ce que j'ai aimé toute ma vie. Aujourd'hui, je peux continuer à le faire ici, et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai pris la décision de revenir pour profiter de ce que j'avais un peu perdu ».

L’aveu surprenant de Messi sur son rapport avec l’Albiceleste au PSG