Luis Enrique se lâche sur son arrivée au PSG

Jean de Teyssière

Le 5 juillet dernier, le PSG présentait son nouvel entraîneur, Luis Enrique, à la presse. Le technicien espagnol est venu remplacer Christophe Galtier et le début de saison n'est pas flamboyant, avec deux matchs nuls lors des deux premières rencontres face à Lorient (0-0) et Toulouse (1-1). Mais Luis Enrique semble heureux de sa nouvelle vie parisienne et l'a évoqué ce mercredi.

Luis Enrique est le huitième entraîneur depuis que les Qataris ont pris les commandes du PSG. L'Espagnol arrive au moment d'un grand chamboulement au PSG, entre le déménagement au Campus PSG et le mercato très mouvementé. Prendre ses marques ne doit pas être facile et l'entraîneur parisien s'est exprimé au sujet de son premier mois depuis son arrivée dans la capitale.

« Nous sommes très contents d'avoir accepté l'offre du PSG et d'être ici »

Au micro de PSG TV, Luis Enrique s'est confié après plus d'un mois passé à la tête du PSG : « Comment je me sens ici après mon premier mois ? Je dois dire que j'ai de très bons retours. Nous sommes très contents d'avoir accepté l'offre du PSG et d'être ici. La vérité, c'est que nous apprécions vraiment. »

Transfert avorté à 80M€ au PSG, les coulisses dévoilées https://t.co/8uTdeETsbp pic.twitter.com/Om7IXML1n6 — le10sport (@le10sport) August 23, 2023

« Vous avez besoin de temps pour connaître l'équipe et pour eux de nous connaître »