Mercato : Il refuse un pont d’or pour le Real Madrid ?

Thomas Bourseau

Le Real Madrid et ses 14 sacres en Ligue des champions est le club européen le plus titré de l’histoire. La Casa Blanca en fait rêver plus d’un. Passé au club merengue pendant sa carrière de joueur, il semblerait que Xabi Alonso ait notamment dit non à Liverpool et au Bayern Munich afin de mettre toutes les chances de son côté pour la succession de Carlo Ancelotti.

Xabi Alonso est grandement courtisé ces dernières semaines de par ses performances sur le banc de touche du Bayer Leverkusen, toujours invaincu cette saison, toutes compétitions confondues. La seule équipe des cinq grands championnats européens à réaliser cette prouesse.

«Je leur ai dit que je continuais d’être le coach de cette équipe la saison prochaine»

Alors forcément, Xabi Alonso attise les convoitises sur le marché des entraîneurs, que ce soit à Liverpool ou au Bayern Munich qui cherchent tous deux un successeur à Jürgen Klopp et Thomas Tuchel. Mais fin mars, en conférence de presse, le champion du monde 2010 avec l’Espagne a annoncé sa continuité au Bayer Leverkusen. « J’ai pris ma décision, la semaine dernière, j’ai eu une bonne discussion avec mes dirigeants. Je leur ai dit que je continuais d’être le coach de cette équipe la saison prochaine ».

PSG : Le successeur de Mbappé déniché au Real Madrid ? https://t.co/9fM6opNIob pic.twitter.com/gyQAaVGnzo — le10sport (@le10sport) April 13, 2024

«Xabi a une maison à Madrid et a une histoire avec le club»