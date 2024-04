Mercato : Il refuse un pactole, mauvaise nouvelle pour Christophe Galtier

Benjamin Labrousse

Entraîneur du PSG la saison passée, Christophe Galtier a laissé sa place à Luis Enrique, et officie désormais sur le banc d’Al Duhail (Qatar). Néanmoins, l’Equipe a révélé ce samedi que le Français envisageait un retour en Europe, et serait sur les tablettes de l’AC Milan. Mais Galtier pourrait être devancé par Julen Lopetegui, qui a refusé un pont d’or il y a quelques mois. Explication.

Champion de France la saison passée avec le PSG, Christophe Galtier a choisi de s’exiler. Annoncé avec insistance dans le viseur de l’OM notamment, le technicien de 57 ans a finalement opté pour le Qatar en se retrouvant sur le banc d’Al Duhail. Toutefois, cet exode ne plairait plus à l’ancien entraîneur parisien, qui serait déterminé à retrouver un challenge en Europe.

Christophe Galtier de retour...en Italie ?

C’est en tout cas ce qu’annonce l’Equipe ce samedi. Christophe Galtier serait notamment très intéressé par une aventure à l’OM, qui envisage sérieusement son profil pour la succession de Jean-Louis Gasset la saison prochaine. Mais Galtier est également suivi en Italie. Déjà annoncé proche d’un club transalpin l’été dernier avec Naples, l’ancien du PSG pourrait finalement rebondir du côté de l’AC Milan. Selon la Gazzetta Dello Sport , Stefano Pioli ne sera pas conservé par les dirigeants Rossoneri à l’issue de cette saison, tandis que les noms de Christophe Galtier, de Paulo Fonseca (LOSC), mais aussi de Julen Lopetegui ont tous été cochés par la direction milanaise.

Lopetegui a repoussé un pont d’or et souhaite rejoindre Milan