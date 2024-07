Mercato : Il recale l’OM et va lui rendre un grand service ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après avoir accueilli sa quatrième recrue de l’été en la personne de Pierre-Emile Hojbjerg, l’OM veut maintenant s’attacher les services d’un attaquant et d’un gardien afin de succéder à Pau Lopez, en passe de rejoindre Côme. Le club s’intéresse notamment à Filip Jorgensen, que Villarreal pourrait remplacer par Alvaro Valles, qui a déjà refusé de rejoindre Marseille.

L’OM avance sur son mercato estival et a officialisé lundi l’arrivée de Pierre-Emile Hojbjerg (28 ans) en provenance de Tottenham, sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Après l’international danois (81 sélections), ce sont un attaquant et un gardien qui sont recherchés par la direction olympienne. Pour compenser le départ de Pierre-Emerick Aubameyang à Al-Qadsiah, l’OM est sur la piste d’Eddie Nketiah (25 ans, Arsenal), avec qui un accord serait proche d’être trouvé, selon L’Équipe.

Mercato : Les trois options de l’OM pour remplacer Aubameyang https://t.co/ampOPXiOfu pic.twitter.com/9tdSgmTFMU — le10sport (@le10sport) July 23, 2024

L’OM recalé par Valles…

Dans le même temps, le club essaye également d’avancer sur le dossier de son prochain gardien. L’OM et Côme se sont déjà mis d’accord pour le prêt avec option d’achat de Pau Lopez, qui trois ans après son arrivée va retourner en Serie A. Mais avant cela, Marseille veut lui trouver un remplaçant, ce qui s’avère assez compliqué. Un accord avait pourtant été trouvé avec Las Palmas pour Alvaro Valles, dans le cadre d’un transfert estimé à 10M€, mais le gardien âgé de 26 ans a refusé, donnant sa préférence au Betis Séville.

… qui pourrait remplacer Jorgensen à Villarreal

L’OM explore une autre piste en Liga pour succéder à Pau Lopez, celle menant à Filip Jorgensen. D’après les informations d’El Periodico Mediterraneo, une offre de 20M€ aurait été refusée par Villarreal pour le gardien âgé de 22 ans, sous contrat jusqu’en juin 2029 et dont la clause libératoire est estimée à 45M€. Chelsea serait également intéressé par le Danois, dont le Sous-marin jaune serait prêt à se séparer. Pour le remplacer, Villarreal penserait justement à Alvaro Valles, et aurait fait une première tentative avec une proposition de 6M€ plus des bonus envoyée à Las Palmas.