Mercato : Il quitte l’OM et dévoile un gros regret

Axel Cornic

Un peu comme Marcelo Bielsa avant lui, Jorge Sampaoli a laissé des traces profondes lors de son passage à l’Olympique de Marseille. Pourtant tout s’est arrêté subitement lors de l’été 2022 avec le technicien argentin, après une saison pourtant très inspirante pour l’avenir et une qualification en Ligue des Champions.

La stabilité n’est pas vraiment la spécialité de l’OM de Pablo Longoria. On a en effet vu de nombreux entraineurs se succéder sur le banc marseillais ces dernières années, avec certains qui ont laissé un plus grand souvenir que d’autres.

« On peut se dire que c’était une erreur de ne pas rester à Marseille, mais il faut prendre les décisions sur le moment »

C’est le cas de Jorge Sampaoli, qui est pourtant parti sur un coup de tête après la fin de la saison 2021/2022. « Quitter l’OM était une décision… Voilà…Une fois que c’était pris, c’était pris. Après, les projets que j’ai pris derrière, là on peut se dire que c’était une erreur de ne pas rester à Marseille, mais il faut prendre les décisions sur le moment » a confié le technicien argentin ce lundi, au micro de RMC Sport .

« Si je pouvais revenir en arrière, je ferais autrement »