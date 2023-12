Mercato : Il prive le PSG d’un attaquant et jubile

Axel Cornic

En fin de contrat avec le Borussia Mönchengladbach en fin de saison dernière, Marcus Thuram aurait pu être l’un des gros coups du Paris Saint-Germain selon nos informations. L’attaquant français a finalement décidé de poursuivre sa carrière en Serie A du côté de l’Inter, où il semble déjà faire l’unanimité.

Luis Campos a réalisé d'excellentes choses pendant le dernier mercato estival, mais il aurait pu faire mieux. Nous vous avons en effet révélé sur le10sport.com que le Portugais a connu plusieurs échecs au PSG, notamment avec une star montante de l’équipe de France de Didier Deschamps.

« Mbappé sait très bien pourquoi je ne suis pas venu à Paris »

Il s’agit de Marcus Thuram, qui était un coup extrêmement intéressant, puisqu’il était libre de tout contrat cet été. Mais il a finalement snobé le PSG ainsi que son ami Kylian Mbappé pour choisir l’Inter, comme il l’a récemment confié. « Il sait très bien pourquoi je ne suis pas venu à Paris (...) C’était une question de feeling. L’Inter était-là il y a deux ans. L’Inter m’a toujours vu comme un numéro 9 et donc c’était un choix limpide » a expliqué le joueur, dans un entretien diffusé sur Canal+ .

« Thuram a été une grande intuition de Piero Ausilio »