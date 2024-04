Mercato : Il menace le PSG pour ce grand retour !

Benjamin Labrousse

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Xavi Simons est maître de son destin. Prêté au RB Leipzig par le PSG, le prodige néerlandais impressionne en Bundesliga. Directeur sportif du club allemand, Rouven Schröder s’est récemment exprimé concernant le joueur de 20 ans, confirmant au passage une lutte acharnée avec le club parisien pour l’avenir du crack. Explication.

A l’issue de cette saison, Kylian Mbappé va quitter le PSG. S’il risque de laisser un gros vide dans l’attaque parisienne, le numéro 7 ne manque pas de prétendants pour sa succession. Parmi les pistes évoquées afin de remplacer numériquement le Français figure le retour à Paris de Xavi Simons. Racheté par le PSG l’été dernier après avoir été vendu au PSV Eindhoven, le crack de 20 ans avait été prêté dans la foulée au RB Leipzig.

Mercato - PSG : Énorme menace pour le retour de Xavi Simons https://t.co/SY8Vi6G8gF pic.twitter.com/WdiWV1eC7S — le10sport (@le10sport) March 28, 2024

Xavi Simons a conquis l’état-major du PSG

Et comme révélé en exclusivité par le10sport.com le 27 février dernier, le jeune Néerlandais possède toutes les cartes entre ses mains en ce qui concerne son avenir. Libre comme l’air donc, Xavi Simons pourrait décider de quitter le PSG, mais également de revenir en grande pompe au sein du club de la capitale. D’autant que, comme nous vous l’avions révélé, Luis Campos compte énormément sur lui pour la saison prochaine...Dernièrement, Foot Mercato affirmait que Luis Enrique était également convaincu du fait que l’avenir de Xavi Simons devait s’écrire au PSG.

« Quand le moment sera venu, nous intensifierons la lutte pour lui »