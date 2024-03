Mercato : Il lâche l’OM et justifie son grand retour

Hugo Chirossel

Parti de l’OM après seulement un an en fin de saison dernière, Igor Tudor a récemment fait son retour à la Lazio Rome. Le technicien croate âgé de 45 ans a succédé à Maurizio Sarri sur le banc des Biancocelesti. Un choix qu’il a justifié dans un entretien accordé aux médias du club italien.

« Je n'ai pas encore vu Mattéo, mais c'est un gagnant, c'est un joueur avec une mentalité de fou, dont nous avons besoin . » Dans son premier entretien depuis son arrivée à la Lazio Rome, accordé aux médias officiels du club italien, Igor Tudor n’a pas échappé aux questions sur Mattéo Guendouzi. Il faut dire que les deux hommes entretenaient des relations plutôt fraîches à l’OM, que l'international français a lui aussi quitté l'été dernier.

Tudor explique pourquoi il a accepté la Lazio

Arrivé lors de l’été 2022, Igor Tudor n’est finalement resté qu’une saison à l’OM, malgré une année supplémentaire dans son contrat. Dans cette même interview, le technicien croate a justifié son choix de prendre les rênes de la Lazio Rome, où il a succédé à Maurizio Sarri. L’ancien marseillais s’est engagé jusqu’à la fin de la saison et sera également là pour la suivante, puisqu’il a signé un contrat jusqu’en juin 2025 avec les Biancocelesti .

« Entraîner une équipe comme la Lazio est une question de prestige »