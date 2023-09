Mercato : Il fait son retour et lance un avertissement au PSG

Arnaud De Kanel

Le mercato estival a profité à Romain Perraud qui est retourné à l'OGC Nice, club qu'il avait quitté en 2018 pour rejoindre le Paris FC. Le latéral gauche a été prêté par Southampton et un gros programme l'attend à la fin de la trêve internationale puisque le Gym affrontera le PSG et puis Monaco, deux équipes que veut faire tomber Perraud.

« C'est une histoire qui reprend son cours. On ne va pas faire du romantisme mais c’est un peu ça. Je suis parti quand j'étais jeune, puis j'ai fait un petit bout de carrière. Je me suis construit en tant qu’homme et joueur. J’ai beaucoup plus d'expérience. L’opportunité s’est présentée et j’ai foncé tout simplement. » Tels sont les mots choisis par Romain Perraud pour décrire son retour à l'OGC Nice au micro de RMC Sport . Le nouveau défenseur du Gym est heureux de retourner dans son premier club professionnel.

«Je viens avec beaucoup d’humilité et la volonté de gagner ma place»

Romain Perraud sera donc en concurrence directe avec Melvin Bard mais, selon ses dires, les deux joueurs entretiennent une bonne relation. « Ça se passe très bien avec Melvin. Bien sûr il y aura une concurrence, mais vous savez, c'est bon pour tout le monde. Il a fait de très bonnes prestations et il va falloir que je gagne ma place. Ça fait partie du jeu. J’intègre un collectif, il faut que je fasse mes preuves. La réalité c’est qu’en arrivant dans un club, il ne faut pas croire que tu y viens pour jouer aussitôt. Ce serait manquer de respect à tout le monde et moi au contraire je viens avec beaucoup d’humilité et la volonté de gagner ma place », a-t-il déclaré à RMC Sport . Maintenant, il donne rendez-vous au PSG, le prochain adversaire du club niçois.

«Il va falloir les regarder droit dans les yeux»