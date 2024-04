Mercato : Il débarque dans un club de légende et va plomber le PSG ?

Benjamin Labrousse

Au début du mois d’avril, le10sport.com vous révélait en exclusivité que le PSG allait chercher à recruter un milieu de terrain supplémentaire cet été. Depuis plusieurs saisons déjà, le nom de Frenkie De Jong (FC Barcelone) est associé au club parisien. Mais un ancien joueur du Feyenoord Rotterdam a imploré Arne Slot, futur entraîneur de Liverpool, de signer le Néerlandais. Explication.

Le mercato estival approche, et le PSG a déjà établi son plan de bataille. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com le 1er avril dernier, Paris cherche tout d’abord à convaincre Xavi Simons de revenir au sein du club de la capitale, mais va également tenter de recruter un milieu de terrain sous demande directe de Luis Enrique.

Le PSG lorgne Frenkie De Jong

Ainsi, le PSG pourrait jeter son dévolu sur Frenkie De Jong. Suivi depuis plusieurs saisons déjà par les dirigeants parisiens, le Néerlandais pourrait clairement quitter le FC Barcelone cet été. D’après la presse ibérique, le Barça aurait déjà fixé son prix à 60M€. Le PSG ferait ainsi partie des clubs intéressés par le milieu de terrain de 26 ans, qui sera forcément suivi par d’autres cadors européens en cas de départ confirmé sur ce mercato estival… D’ailleurs, Kaj Ramsteijn, ancien joueur du Feyenoord Rotterdam, a imploré le transfert de Frenkie De Jong vers Liverpool.

« Arne Slot à Liverpool, emmène Frenkie De Jong avec toi »