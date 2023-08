Mercato : Il débarque à l’OM et fait un heureux

Thomas Bourseau

Décidément, Pablo Longoria a beaucoup misé sur l’offensive pendant ce mercato estival. En attestent les multiples recrues enregistrées par le président de l’OM dans ce secteur. De quoi ravir Marcelino, nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille, qui a souligné la bonne pioche qu’est Joaquin Correa, arrivé en provenance de l’Inter vendredi soir à Marseille.

En milieu de semaine dernière, Relevo lâchait une petite bombe sur une éventuelle recrue imminente de l’OM. Et force est de constater que tout est allé très vite. Mercredi soir, l’Olympique de Marseille, selon le média espagnol, serait entré en contact avec l’Inter pour parvenir à un accord pour faire venir Joaquin Correa. Et il n’aura pas fallu plus de 48 heures pour que l’international argentin de 29 ans aux 19 sélections devienne un joueur de l’OM.

Joaquin Correa, nouvelle recrue de l’OM

Entre l’OM et l’Inter, un consensus a été trouvé pour un prêt payant d’1M€ pour l’intégralité de la saison. Joaquin Correa pourrait coûter, selon La Provence, 10M€ de plus en fin de saison prochaine si jamais l’OM se qualifiait pour la Ligue des champions. Cette option d’achat serait alors obligatoire. En cas d’échec pour l’édition de C1 de 2024/2025, l’OM aurait alors le loisir de choisir si le club lèvera l’option d’achat de 13M€ convenue entre les différentes parties.

Transfert imminent à l’OM, on connait la date https://t.co/mnEUg0BuwJ pic.twitter.com/jrEqT5STdD — le10sport (@le10sport) August 27, 2023

«Il peut jouer à deux postes»