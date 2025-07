Mercato : Il annonce un «très joli coup» au Paris FC !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Promu en Ligue 1 et fort d’investisseurs puissants, le Paris FC nourrit de belles ambitions sur le mercato et a déjà obtenu les signatures de Moses Simon et Nhoa Sangui. Mais un autre renfort important est attendu puisque le PFC pourrait tenter le coup Benjamin André. Un transfert déjà validé par Walid Acherchour.

Comme attendu, le Paris FC mène un mercato intelligent pour son retour en Ligue 1. Le promu s'est ainsi attaché les services de Moses Simon et Nhoa Sangui, et attend désormais un milieu de terrain expérimenté pour renforcer son entrejeu. Dans cette optique, la piste menant à Benjamin André prend de l'ampleur et Walid Acherchour estime que ce serait un très joli coup.

Benjamin André, le gros coup du PFC ? « J’aime beaucoup la direction du mercato. Simon qui était le catalyseur du FC Nantes, a rejoint le Paris. André ? Un très joli coup si ça se réalise, très bonne idée. Il veut venir au Paris FC. Le petit Sangui que tu vas chiper aussi. Je me posais des questions sur la stratégie du recrutement et je suis plutôt rassuré. C’est très fiable, affirmé. Ça présage de très bonnes choses. On parle aussi de Stassin et Abline. Abline ? Je pense qu’ils sont encore dans le coup. Le coach Gilli ? Je n’ai pas trouvé ça dingue cette année. Je trouve que plus ça avançait, plus c’était compliqué. Je pensais qu’ils allaient changé. C’est le seul point noir de la saison pour moi », lance-t-il au micro de l’After Foot sur RMC.