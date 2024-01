Mercato : Il annonce un «KO» à l’OM !

Thomas Bourseau

Quentin Merlin a déjà effectué quelques visites à l’Orange Vélodrome en tant qu’adversaire de l’OM puisqu’il évoluait au FC Nantes ces dernières saisons. Mais plus maintenant. À présent joueur de l’Olympique de Marseille, il promet de puiser jusqu’au bout de ses ressources.

Il est la quatrième recrue hivernale, mais potentiellement pas la dernière au vu des propos tenus par Pablo Longoria lors de la conférence de presse de Quentin Merlin ce lundi 29 janvier. Le président de l’OM a affirmé qu’il pourrait y avoir des mouvements qui auront pour objectif « d’améliorer la mentalité » de l’effectif entraîné par Gennaro Gattuso.

Quentin Merlin, de La Beaujoire au Vélodrome

Quentin Merlin a débarqué du FC Nantes et a, pendant deux saisons et demi pu évoluer à La Beaujoire en défendant les couleurs des Canaris . Mais à présent, le latéral gauche de 21 ans, natif de Nantes, va pouvoir goûter à l’ambiance de l’Orange Vélodrome en tant que joueur de l’OM et pas un adversaire d’un soir.

«Ça me galvanise, ça me donne envie de finir le match KO»