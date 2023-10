Mercato : Il a affolé le marché avant de signer à l’OM !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Nommé au poste d'entraîneur de l'OM fin septembre, Gennaro Gattuso était très courtisé sur le marché des entraîneurs avant de débarquer au sein du club phocéen. Et le technicien italien annonce notamment avoir recalé pas moins de huit équipes pour l'OM.

Marcelino ayant brutalement décidé de démissionner en septembre dernier après seulement cinq matchs de championnat à la tête de l'OM, et ce en raison d'un conflit avec les supporters, Pablo Longoria s'était donc tourné vers Gennaro Gattuso pour le poste d'entraîneur. Et le technicien italien avait accepté le challenge proposé par le président marseillais, lui qui avait pourtant d'autres opportunités sur le marché comme il l'a révélé samedi en conférence de presse avant le choc contre l'OL.

« Avant de signer ici j'ai refusé 7/8 équipes »

« Par rapport à Lyon je ne peux rien dire de plus, je suis juste fier d'être ici et je suis heureux à Marseille. Avant de signer ici j'ai refusé 7/8 équipes », a confié Gattuso, qui avait notamment été évoqué avec insistance du côté de l'OL après le licenciement de Laurent Blanc. Mais le club rhodanien avait finalement opté pour un autre entraîneur italien, Fabio Grosso, qui a pris ses fonctions le 18 septembre à Lyon, quelques jours seulement avant l'arrivée de son compatriote du côté de l'OM.

