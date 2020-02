Foot - Mercato

Mercato : Henry a tenté un gros coup avec Ben Arfa

10 février 2020

L’Equipe a annoncé dans ses colonnes du jour que Thierry Henry, actuellement sur le banc de l’Impact de Montréal, aurait tenté de s’attacher les services d’Hatem Ben Arfa.