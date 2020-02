Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quand Neymar fait une énorme promesse pour son avenir !

Publié le 10 février 2020 à 17h15 par B.C. mis à jour le 10 février 2020 à 17h16

Au cours d’un entretien organisé il y a quelques mois par leur sponsor OTRO, et diffusé en intégralité sur YouTube vendredi, David Beckham et Neymar ont évoqué une arrivée de ce dernier en MLS à l’avenir, et l’international brésilien semble partant pour cette idée.

Véritable tête d’affiche du PSG depuis son arrivée en 2017, Neymar semble enfin épanoui dans la capitale. Il faut dire qu'après deux années marquées par des blessures importantes, l’international brésilien est jusqu'ici épargné. Au cours de sa soirée d’anniversaire, Neymar a même avoué qu’il se sentait « pour la première fois pleinement heureux à Paris » d’après des propos relayés par L’Équipe . Reste à voir maintenant si le joueur de 28 ans refera parler de lui l’été prochain, alors que le FC Barcelone aurait toujours des vues sur lui. Mais un autre club s’intéresserait également à la star du PSG…

« Comme je l’ai dit, j’ai déjà mon contrat avec David »