Foot - Mercato - Dijon

Mercato : Une arrivée sur un banc de Ligue 1 pour Habib Beye ?

Publié le 5 novembre 2020 à 22h05 par La rédaction

Dijon a annoncé ce jeudi le départ de l’entraîneur Stéphane Jobard, mais aussi du directeur sportif Peguy Luyindula. Le club cherche un nouvel entraîneur et plusieurs noms sont déjà évoqués.