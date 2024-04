Mercato : Haaland prêt à tout plaquer pour le Real Madrid ?

Thomas Bourseau

Au Real Madrid, une équipe de galactiques commence sérieusement à se mettre en place. Après Jude Bellingham, c’est Kylian Mbappé qui va débarquer à la Casa Blanca, en attendant Erling Braut Haaland ? Le Real Madrid attendrait le Norvégien qui, bien qu’il soit comblé à Manchester City, n’oublierait pas son rêve d’aller au club merengue.

Le PSG va perdre Kylian Mbappé cet été, lui qui devrait signer en tant qu’agent libre un contrat avec le Real Madrid. Il a été question d’un intérêt du Paris Saint-Germain pour le remplacer avec Erling Braut Haaland entre autres. Pour autant, le leader de Liga refuserait de voir le serial buteur de Manchester City lui filer entre les doigts à cause du PSG.

Mbappé puis Haaland, le plan du Real Madrid révélé en direct

Présentateur de la populaire émission El Chiringuito en Espagne, Josep Pedrerol a clairement fait part de la volonté du Real Madrid de réaliser un coup double magistral avec Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland à l’avenir. « La saison prochaine, le meilleur footballeur du monde arrivera au Real Madrid et sa présentation deviendra un événement mondial. Quant au Norvégien, désormais prolifique buteur de City, il est également sur le radar du Real Madrid ». a confié Pedrerol en interview pour SPORT .

Mercato : PSG, Real Madrid… Haaland a choisi son prochain club https://t.co/3uyHAKmX9c pic.twitter.com/93fdus7t2O — le10sport (@le10sport) April 7, 2024

Heureux à Manchester City, Haaland caresserait toujours le désir d’aller à Madrid