Mercato : Grande annonce pour ce cadre de l'OM

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Incontournable dans le secteur défensif de l'OM depuis son arrivée libre il y a un peu plus d'un an, Chancel Mbemba a rapidement réussi à gagner le coeur des supporters. Et son sélectionneur national vend la mèche pour son futur à l'OM, lui qui avait des touches durant le mercato estival.

Auteur d'une excellente saison 2022-2023 avec l'OM, Chancel Mbemba (29 ans) a d'ailleurs figuré dans l'équipe-type de la Ligue 1, lui qui a été l'un des grands artisans de la place accroché par son équipe sur le podium. Solide et combattif, le défenseur central congolais s'est rapidement imposé comme un élément indispensable de l'OM, ce qui lui a logiquement valu d'être approché durant le mercato.

Mercato : Une promesse à l’OM pour une recrue ? https://t.co/w9j54jXADu pic.twitter.com/qgqT0hsgjs — le10sport (@le10sport) September 17, 2023

Mbemba avait la cote cet été

En effet, Chancel Mbemba aurait eu plusieurs approches pour quitter l'OM, et notamment une grosse offre en provenance de l'Arabie Saoudite. Mais l'ancien joueur du FC Porto a finalement décidé de rester dans la cité phocéenne où son contrat court jusqu'en 2025, et il y est épanoui.

« Il est très heureux à Marseille »