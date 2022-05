Foot - Mercato - Juventus

Mercato : Giorgio Chiellini annonce son départ de la Juventus !

Publié le 12 mai 2022 à 8h14 par La rédaction mis à jour le 12 mai 2022 à 8h16

A 37 ans, Giorgio Chiellini a révélé qu’il quittera la Juventus à la fin de la saison, après 18 années passées au club.