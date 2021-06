Foot - Mercato

Mercato : Buffon explique son retour aux sources !

Publié le 17 juin 2021 à 22h07 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec la Juventus, Gianluigi Buffon a décidé de faire son retour à Parme. Interrogé ce jeudi, le portier de 43 ans a justifié son choix.