Foot - Mercato

Mercato : Gérard Lopez active quatre pistes pour remplacer Gasset !

Publié le 22 juillet 2021 à 8h25 par La rédaction mis à jour le 22 juillet 2021 à 8h27

Jean-Louis Gasset étant annoncé sur le départ avec le projet de reprise des Girondins de Bordeaux par Gérard Lopez, ce dernier aurait déjà quatre profils à l’esprit pour le remplacer.