Mercato : Gasset jette un énorme froid sur son avenir à Bordeaux !

Publié le 19 mars 2021 à 12h20 par B.C. mis à jour le 19 mars 2021 à 12h21

Présent en conférence de presse ce vendredi, Jean-Louis Gasset a émis de gros doutes sur son avenir à Bordeaux.