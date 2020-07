Foot - Mercato - RC Lens

Mercato : Gaël Kakuta s’enflamme pour son retour au RC Lens !

Publié le 16 juillet 2020 à 5h15 par T.M.

C’est officiel depuis quelques jours désormais, Gaël Kakuta portera à nouveau le maillot du RC Lens la saison prochaine. De quoi enthousiasmé le milieu de terrain formé chez les Sang-et-Or.

Promu en Ligue 1 la saison prochaine, le RC Lens réalise un gros mercato pour le moment. Et le gros coup de l’été des Sang-et-Or est bien évidemment le retour de Gaël Kakuta. A 29 ans, le milieu de terrain a été prêté avec option d’achat par Amiens, lui donnant ainsi la possibilité de retrouver son club formateur dont il était parti très tôt pour filer vers Chelsea. La saison prochaine, Kakuta pourra donc enfin porter le maillot du RC Lens avec l’équipe première. De quoi forcément enthousiasmé le principal intéressé.

« Revenir ici a toujours été dans un coin de ma tête »