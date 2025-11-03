Mercato - Feuilleton terminé : Ce joueur s’annonce au PSG !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Les spéculations vont bon train depuis plusieurs mois maintenant sur les envies de départ de Lucas Beraldo, qui serait mécontent de son temps de jeu au PSG et envisagerait donc d'aller voir ailleurs. Mais le défenseur central brésilien a pris la parole sur ses réseaux sociaux ces derniers jours, et il a lui-même mis un terme au feuilleton : il annonce qu'il restera au PSG.

Recruté par le PSG en provenance de São Paulo pour 20M€ en janvier 2024, Lucas Beraldo (21 ans) débarquait au Parc des Princes avec le statut de grand espoir du football brésilien. Le jeune défenseur central doit néanmoins composer avec une rude concurrence à son poste depuis qu'il porte les couleurs du PSG (Marquinhos, Pacho, Hernandez, Zabarnyi...), et certaines informations ont fait part de son mécontentement ces derniers mois.

Un départ du PSG envisagé ? En effet, il se raconte que Lucas Beraldo ne serait absolument pas satisfait de l'évolution de sa situation, et après avoir déjà lancé un avertissement l'été dernier aux dirigeants du PSG, L'EQUIPE annonçait dernièrement que le défenseur brésilien n'aurait noté aucune évolution dans sa situation. Beraldo envisagerait donc de quitter le PSG, où son contrat court jusqu'en 2028... mais qu'en est-il vraiment ?