Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - FC Nantes : Une première recrue en approche... grâce à un ancien de l'OM

Publié le 28 mars 2020 à 11h43 par La rédaction

Désireux de recruter Frank Zambo-Anguissa, Levante compterait sur la vente de Moses Simon, actuellement prêté au FC Nantes. Une aubaine pour les Canaris.