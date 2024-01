Mercato - FC Nantes : Un deal à 4,5M€ est imminent !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Jocelyn Gourvennec n’a pas caché sa volonté d’injecter du sang neuf dans l’effectif du FC Nantes, qui pointe à la 13e place de Ligue 1. Un attaquant serait d’ailleurs sur le point de rejoindre les Canaris, Bénie Traoré (Sheffield) étant attendu à la Jonelière dès mercredi afin de s’engager en prêt.

Nommé en cours de saison à la tête du FC Nantes, Jocelyn Gourvennec attend du renfort sur le mercato et ne s’en est pas caché lors de ses dernières prises de parole de l’année 2023. « Le mercato est un levier, il va falloir réoxygéner le groupe et faire bouger les lignes, tout simplement », confiait l’entraîneur des Canaris après la défaite à Lyon. « On aura pas mal d’absents pendant la CAN et on ne sait pas combien de temps ils vont partir. On va réfléchir au niveau du mercato, on a déjà commencé à voir quelques profils nouveaux pour nous aider à ce moment-là mais aussi sur la deuxième partie de saison , indiquait Gourvennec la veille en conférence de presse. C’est important d’avoir un effectif complété avec des profils qu’on a peut-être pas. Donc on y réfléchit et on y travaille mais je ne vais vous dire à quel poste, c’est une réflexion globale. Sûrement qu’on aura besoin offensivement par rapport à Ganago et aux départs à la CAN mais on va travailler pour que l’effectif reste très compétitif ». Et le FC Nantes a déjà trouvé son homme en attaque.

Un clash a secoué le FC Nantes ! https://t.co/L9d95VVNSx pic.twitter.com/182w05pWO5 — le10sport (@le10sport) January 2, 2024

Bénie Traoré attendu à Nantes

D’après les informations divulguées par Ouest-France et confirmées dans la foulée par L’Equipe , le FC Nantes va enregistrer la venue de Bénie Traoré dans les prochaines heures. Arrivé à Sheffield United lors du dernier mercato estival, l’attaquant de 21 ans manque de temps de jeu chez la lanterne rouge de Premier League (8 matches) et devrait ainsi découvrir la Ligue 1.

Un prêt avec option d’achat

Bénie Traoré est attendu à la Jonelière mercredi pour passer sa visite médicale avant de signer son contrat avec le FC Nantes. L’attaquant polyvalent, capable d’évoluer sur le côté droit mais également dans l’axe, devrait s’engager sous la forme d’un prêt avec une option d’achat fixée à 4,5M€.