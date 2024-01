Mercato - FC Nantes : Transfert à 3,5M€ imminent ?

La rédaction

Alors que la fermeture du mercato hivernal approche à grand pas, le FC Nantes n'a pas encore dit son dernier mot. Déjà acquéreurs en prêt de Tino Kadewere et Bénie Traoré cet hiver, les Canaris sont sur le point d'enregistrer la venue de Kelvin Almian, qui évolue du côté de La Spezia, en Italie.

Dans le dur en Ligue 1, le FC Nantes compte bien se renforcer le plus possible cet hiver pour ne pas prendre l'eau lors de la deuxième partie de saison. Alors que le mercato d'hiver fermera ses portes le 1er février prochain, les Canaris se sont activés en ce sens, en obtenant les prêts avec option d'achat de Tino Kadewere et Bénie Traoré.

Le FC Nantes face à de la concurrence pour Amian

Mais les dirigeants nantais attendent encore d'autres arrivées. Comme l'a révélé Foot Mercato il y a deux semaines, le FC Nantes a sondé le club italien de La Spezia pour le transfert de Kelvin Amian. Malgré des intérêts de Montpellier, du LOSC et du Stade Rennais, ce sont bien les Canaris qui sont sur le point de rafler la mise.

Le FC Nantes va débourser 3,5M€ pour Amian