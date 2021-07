Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - FC Nantes : L’incroyable sortie de Domenech sur son passage à Nantes !

Publié le 29 juillet 2021 à 17h30 par T.M.

Raymond Domenech ne sera donc resté que 46 jours à la tête du FC Nantes. Si ce passage ne restera pas dans l’histoire pas pour de bonnes raisons, l’ancien sélectionneur de l’équipe de France ne tire pas vraiment le même bilan que tout le monde de son aventure chez les Canaris.

La saison dernière aura été mouvementée pour le FC Nantes et son président, Waldemar Kita. Ce dernier a notamment multiplié les entraîneurs, avec notamment un choix très étonnant : remplacer Christian Gourcuff par Raymond Domenech. Cette décision en a surpris plus d’un et le pari n’a clairement pas été payant pour les Canaris. En effet, l’ancien sélectionneur de l’équipe de France ne sera resté que 46 jours sur le banc nantais, n’ayant même pas réussi à remporter un match en 7 rencontres. Alors qu’Antoine Kombouaré a dû s’employer pour sauver le FC Nantes de la relégation, l’échec de Raymond Domenech restera dans les mémoires. Toutefois, au moment de faire le bilan de son expérience sur les bords de la Loire, l’entraîneur de 69 ans a étonné tout le monde ce jeudi.

« Je fais partie de ceux qui ont sauvé le FC Nantes aussi »

A l’occasion d’un entretien accordé à Franceinfo , Raymond Domenech s’est confié sur sa rapide aventure au FC Nantes. Et pour lui, c’est loin d’être un échec : « Ce que j'ai vécu avec les joueurs était vraiment, pour moi, une belle expérience. Je sais, à chaque fois, les gens me disent 'ouais, mais c'était traumatisant'. Ils situent ça à un niveau d'image et d'orgueil. Moi, il y a longtemps que j'ai dépassé tout ça. Ce que j'ai vécu c'était du concret sur le terrain. Ce que les gens pensent à l'extérieur de l'expérience en disant 'ça a été raté'... Le nombre d'entraîneurs qui ont des expériences et ne réussissent pas, il y en a un wagon. Moi, je pense que ce qu'on avait mis en place a aussi aidé à apaiser un petit peu ce climat d'incertitude, d'inquiétude, de remettre les joueurs en confiance. Je fais partie de ceux qui ont sauvé le FC Nantes aussi. Je sais que les gens vont bondir, quelques-uns vont dire 'il est fou', mais je m'en fous. Est-ce que j’ai été hors du coup ? Non, pas du tout. Non, je pourrais reprendre maintenant n'importe quel club de la même manière, avec la connaissance des systèmes. Vous oubliez que j'ai fait de la formation pendant plus de 15 ans. Je n'ai pas eu le sentiment d'être dépassé à ce niveau-là. D'ailleurs, vous pouvez chercher partout, il n'y a pas joueur qui a dit qu'il avait le sentiment qu'on faisait tout et n'importe quoi ».

« Je comprends la position du président qui a cédé un peu à la panique »