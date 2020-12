Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - FC Nantes : Courbis recale Kita, Domenech en approche !

Publié le 22 décembre 2020 à 21h06 par La rédaction mis à jour le 22 décembre 2020 à 21h07

Quelques jours après le licenciement de Christian Gourcuff, le FC Nantes semble proche de trouver son nouvel entraîneur. Raymond Domenech serait le favori.