Mercato - FC Nantes : Le «nouveau Iniesta» a signé, Kombouaré adore

Cet été, le FC Nantes n'a pas chômé sur le mercato réalisant quelques jolis coups pour renforcer son effectif. Les Canaris ont notamment recruté Johann Lepenant en provenance de l'OL. Et ce dernier réalise un bon début de saison comme en témoigne sa prestation face à l'ASSE. Il est même comparé à Andrès Iniesta !

Alors qu'il n'entrait pas dans les plans de l'OL, Johann Lepenant a été prêté au FC Nantes cet été et le milieu de terrain réalise un excellent début de saison. Sa prestation contre l'ASSE lors de la précédente journée de Ligue 1 a notamment impressionné grâce à un but et une passes décisive. Au point d'être comparé à Andrès Iniesta par Matthieu Bellée, journaliste au Journal Nantes Sport.

Lepenant, le gros coup du FC Nantes

« C’est un bon mec, il s’exprime bien. Au-delà des qualités footballistiques, il y a un ensemble de choses qui fait qu’il a tout pour devenir le chouchou des supporters du FC Nantes et de la Beaujoire », a-t-il affirmé dans l’émission Nantes Foot de Ouest-France avant de poursuivre.

«Sur le deuxième but contre Saint-Étienne, c’est Andrés Iniesta !»

« Merci à John Textor et au board lyonnais d’avoir lâché Johann Lepenant. Il ne sortait pas d’une grande saison à Lyon, il était blessé. Sur le deuxième but contre Saint-Étienne, c’est Andrés Iniesta ! Il suit l’action, il a envie d’être présent et de donner de l’impact sur le terrain », ajoute Matthieu Bellée.